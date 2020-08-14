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الرئيسية | حوادث | أمن طانطان يشن حملة على الدراجات النارية‎

أمن طانطان يشن حملة على الدراجات النارية‎

أمن طانطان يشن حملة على الدراجات النارية‎
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 14 غشت 2020 - 12:05

باشرت المصالح الأمنية بمدينة طانطان، أمس الخميس، حملة واسعة النطاق لمحاربة المخالفات المرورية المرتكبة من طرف سائقي الدراجات النارية، وخاصة تلك التي يسوقها مجموعة من الشباب الطائش بطرق متهورة في الشارع العام.

وشملت المخالفات المرصودة من طرف مصالح أمن طانطان، أيضا، السياقة بسرعة مفرطة وعدم احترام الإشارات المرورية وعدم وضع الخوذة وغيرها من التصرفات التي باتت تشكل خطرا على الراجلين ومستعملي الطريق.

وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز 23 دراجة نارية واتخاذ إجراءات قانونية في حق مالكيها، لا سيما تسجيل محاضر مخالفات في حقهم.

يشار إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي يخوضها أفراد من الهيئة الحضرية وفرقة المرور طيلة الفترة المقبلة، تستمر لأيام عديدة، إذ عمدت المصالح الأمنية إلى تنزيلها بعد وقوع حادثة سير مميتة أحد ضحاياها سائق دراجة نارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - abdel الجمعة 14 غشت 2020 - 12:21
تحية مهنية خالصة لمكونات الهيئة الحضرية و المرور بأمن طانطان . جميع المدن يلزمها القيام بمتل هده الحملات خصوصا في ضل هده الوضعية الوبائية و كفانا أخبارا عن وفيات سببها دراجة نارية قيمتها لا تتعدى 4000 درهم.
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12
2 - عكاشة الجمعة 14 غشت 2020 - 12:24
القانون وضع ليطبق على طول السنة . الحملات الموسمية فعاليتها محدودة. وساءل الاعلام وبخاصة التلفزة لا تلعب دورها التوعوي والتحسيسي. بدل المسلسلات التافهة والسهرات الراقصة عليها إنجاز برامج توعوية في مواضيع النظافة واحترام القانون وحسن الجوار وخاصة الملكية المشتركة . والحقوق والواجبات في جميع الميادين.
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15
3 - مواطن مغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 12:28
جازاهم الله و بارك فيهم و عليهم لقد نفذ صبرنا من إزعاج الدراجات النارية في طانطان خص صا في ساحة النافورة و على مرمى أمتار من سد لشطة المرور..سائقون متهورون و أغلبهم دون السن القانونية بل و جل الدراجات بدون أوراق قانونية و لا خوذات. زد على ذلك الصوت العالي و المزعج...وفي هذا الشأن يشتكي ساكنوا حي الصحراء و بالضبط أعلى زنقة المجلس العلمي من الضوضاء التي يحدثها صاحب دراجة نارية رياضية خضراء و ذلك ليل نهار فالمرجو تدخل السلطة لحل المشكل....و بارك الله في الساهرين على أمننا و راحتنا
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8
4 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 14 غشت 2020 - 12:29
ما هي عقوبة سائق دراجة لا يضع الخوذة ولا الكمامة والتأمين منتهية صلاحيته ولا يحترم إشارة الضوء الاحمر.. فهل قيمة الدراجة ستلبي كل تلك الغرامات ؟
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11
5 - marjane الجمعة 14 غشت 2020 - 12:50
على القانون ان يطبق على الجميع بدون اسثتناء لان اغلبية رجال الشرطة او الحرس و المخزن بصفة عامة ليس لديهم تامين ( مكخلصوش assrance )
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0
6 - marjane الجمعة 14 غشت 2020 - 12:54
هل صاحب الدراجة النارية مجبر على توفر على رخصة السياقة بيرمي او بيرمي فقط على اصحاب الثريبوتور نريد توظيح من المسؤولين
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1
7 - المغربي الجمعة 14 غشت 2020 - 12:57
عمل تشكر عليه السلطات الامنية.
لكن هذا لا يكفي أي ان تكون الحملة مرة في العمر!!!! بل يجب تشديد الخناق على المتهورين وزرجهم بمخالفات تكون رادعة وإن لم يجد الامر نفعا تضاف لها عقوبات سجنية.
لأن مانراه يوميا في طرقنا وشوارعنا ينم عن إنفلات خطير قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا لا ذنب لهم سوى حفنة من الحمقى والمغفلين تركناهم يصولون ويجولون في شوارعنا بدون حسيب ولا رقيب.
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8 - skamch الجمعة 14 غشت 2020 - 12:58
ياريث كل السلطات في جميع المدن تشن حملة مثلكم لارتاحنا كثيرا من صداعهم خاصة دوك لي تيحدو الشاكمة باش يديرو صوت يزعج المرضى خاصة والدراري الصغار زد على ذالك ماكيحتارمو لا هذا ولا ذاك
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9 - متقاعد الجمعة 14 غشت 2020 - 13:00
حبدا لو ان مثل هذا في الدار البيضاء لقد كثرت الدراجات النارية تجوب الأحياء الشعبية و تطلق اصوات مزعجة مع السرعة المفرطة و يقلقون راحة الساكنة و كثير من هذه الدراجات ليس لها وثائق و أغلبية من تقودها مجرمون .نتمنى ان تكون حملة في اقرب الاجال
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