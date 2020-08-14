أمن طانطان يشن حملة على الدراجات النارية‎

رشيد بيجيكن من أكادير

باشرت المصالح الأمنية بمدينة طانطان، أمس الخميس، حملة واسعة النطاق لمحاربة المخالفات المرورية المرتكبة من طرف سائقي الدراجات النارية، وخاصة تلك التي يسوقها مجموعة من الشباب الطائش بطرق متهورة في الشارع العام.

وشملت المخالفات المرصودة من طرف مصالح أمن طانطان، أيضا، السياقة بسرعة مفرطة وعدم احترام الإشارات المرورية وعدم وضع الخوذة وغيرها من التصرفات التي باتت تشكل خطرا على الراجلين ومستعملي الطريق.

وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز 23 دراجة نارية واتخاذ إجراءات قانونية في حق مالكيها، لا سيما تسجيل محاضر مخالفات في حقهم.

يشار إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي يخوضها أفراد من الهيئة الحضرية وفرقة المرور طيلة الفترة المقبلة، تستمر لأيام عديدة، إذ عمدت المصالح الأمنية إلى تنزيلها بعد وقوع حادثة سير مميتة أحد ضحاياها سائق دراجة نارية.