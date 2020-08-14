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كُتّاب وآراء
أمن طانطان يشن حملة على الدراجات النارية
باشرت المصالح الأمنية بمدينة طانطان، أمس الخميس، حملة واسعة النطاق لمحاربة المخالفات المرورية المرتكبة من طرف سائقي الدراجات النارية، وخاصة تلك التي يسوقها مجموعة من الشباب الطائش بطرق متهورة في الشارع العام.
وشملت المخالفات المرصودة من طرف مصالح أمن طانطان، أيضا، السياقة بسرعة مفرطة وعدم احترام الإشارات المرورية وعدم وضع الخوذة وغيرها من التصرفات التي باتت تشكل خطرا على الراجلين ومستعملي الطريق.
وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز 23 دراجة نارية واتخاذ إجراءات قانونية في حق مالكيها، لا سيما تسجيل محاضر مخالفات في حقهم.
يشار إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي يخوضها أفراد من الهيئة الحضرية وفرقة المرور طيلة الفترة المقبلة، تستمر لأيام عديدة، إذ عمدت المصالح الأمنية إلى تنزيلها بعد وقوع حادثة سير مميتة أحد ضحاياها سائق دراجة نارية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لكن هذا لا يكفي أي ان تكون الحملة مرة في العمر!!!! بل يجب تشديد الخناق على المتهورين وزرجهم بمخالفات تكون رادعة وإن لم يجد الامر نفعا تضاف لها عقوبات سجنية.
لأن مانراه يوميا في طرقنا وشوارعنا ينم عن إنفلات خطير قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا لا ذنب لهم سوى حفنة من الحمقى والمغفلين تركناهم يصولون ويجولون في شوارعنا بدون حسيب ولا رقيب.