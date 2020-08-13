حادثة سير مميتة تودي بحياة متشرّد في النّاظور

هسبريس من الناظور

توفي متشرّد، الخميس، بقسم الإنعاش بمستشفى الحسني بالنّاظور، بعد تعرضه لحادثة سير ليلة أمس على مستوى الطريق الرابطة بين الناظور وبني أنصار.

وتعرّض الضحية لاصطدام من طرف سيّارة رباعية الدّفع، أصيب على إثر هذا الاصطدام بجرح على مستوى رأسه استدعى نقله على وجه السّرعة إلى مستشفى الحسني.

وقضى الضحية، الذي كان يعاني من اضطرابات عقلية، يوما كاملا في قسم الإنعاش بعد تدخّل الطاقم الطبي لإنقاذ روحه؛ غير أنّه فارق الحياة متأثرا بجروحه.