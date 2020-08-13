24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية (5.00)

  2. "جبهة إنقاذ" تربط السيادة الطاقية للمغرب بإعادة تشغيل "سامير" (5.00)

  3. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  4. رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)

  5. سلطنة عمان تؤيد الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حادثة سير مميتة تودي بحياة متشرّد في النّاظور

حادثة سير مميتة تودي بحياة متشرّد في النّاظور

حادثة سير مميتة تودي بحياة متشرّد في النّاظور
هسبريس من الناظور
الخميس 13 غشت 2020 - 13:20

توفي متشرّد، الخميس، بقسم الإنعاش بمستشفى الحسني بالنّاظور، بعد تعرضه لحادثة سير ليلة أمس على مستوى الطريق الرابطة بين الناظور وبني أنصار.

وتعرّض الضحية لاصطدام من طرف سيّارة رباعية الدّفع، أصيب على إثر هذا الاصطدام بجرح على مستوى رأسه استدعى نقله على وجه السّرعة إلى مستشفى الحسني.

وقضى الضحية، الذي كان يعاني من اضطرابات عقلية، يوما كاملا في قسم الإنعاش بعد تدخّل الطاقم الطبي لإنقاذ روحه؛ غير أنّه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.