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كُتّاب وآراء
هتك عرض قاصر يجر شابا إلى قضاء اليوسفية
أحالت قيادة المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شابا ثلاثينيا حاول هتك عرض فتاة قاصر.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي، خلال تدخلاتها الاستباقية للحد من وقوع الجريمة، من توقيف الشخص المعني يوم الأربعاء، بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.
وتعرضت هذه الفتاة لمحاولة الاعتداء عليها بالقرب من إحدى المقابر من طرف المعني بالأمر، حين كانت في طريقها مشيا على الأقدام إلى منزل أسرتها بدوار بجماعة إيغود، بعدما تعذر عليها العثور على وسيلة نقل.
ونجت الضحية بأعجوبة إثر تدخل مجموعة من المواطنين، ربط بعضهم الاتصال بعناصر الدرك الملكي التي أوقفت المشتبه به، وأخضعته للبحث.