إيداع "مدير مصالح" جماعة كلميم سجن آيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

قرّر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، الجمعة، إيداع مدير المصالح بالجماعة الترابية كلميم السجن المحلي لآيت ملول، وذلك إثر إدانته منذ نحو سنتين بالحبس النافذ لمدة سنة في ملف يتعلق بتزوير في وثيقة.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد جاء قرار النيابة العامة باستئنافية أكادير بعد استكمال المعني بالأمر جميع مراحل التقاضي والطعن، بما فيها النقض، التي أيدت جميعها الحكم الأولي الذي أدانه بالحبس النافذ.

يُشار إلى أن أصواتا معادية للمغرب بالخارج قد اعتبرت في تدوينات فيسبوكية أن المعني بالأمر يتمتع بحماية من جهات نافذة، متهمة السلطات المغربية بالتمييز في تطبيق القانون، وهو ما نفاه أكثر من مصدر مسؤول، موضحين أن الأمر يتعلق بفترة التقاضي التي انتهت الآن جميع مراحلها، ليتم عقب ذلك تطبيق القانون في حقه.