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الرئيسية | حوادث | تدخل الشرطة يحبط عملية "سرقة بالعنف" بمراكش

تدخل الشرطة يحبط عملية "سرقة بالعنف" بمراكش

تدخل الشرطة يحبط عملية "سرقة بالعنف" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 14 غشت 2020 - 18:20

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الـ 11 بالمنطقة الأمنية المنارة مراكش، الجمعة، الفاعل الرئيسي في جريمة سرقة بالعنف، فيما لاذ رفيقه بالفرار.

ومكنت عمليات الرصد الأمني على مستوى أحياء المسيرة من إحباط عملية السرقة، صباح الجمعة، لحظة شروع المشتبه فيهما وهما في حالة سكر في تهديد أحد المارة بالسلاح الأبيض لسرقة ما بحوزته، ما حال دون تنفيذ الجريمة.

ولتوقيف شريك الفاعل الرئيسي في عملية السرقة، كثفت عناصر الدائرة الأمنية الـ 11 من حملاتها التمشيطية، إلى أن تمكنت من توقيفه، لبين البحث أنّه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكشف البحث الذي خضع له الشخصان المعنيان أنهما من ذوي السوابق القضائية، ومتورطان معاً في قضية سابقة تتعلق بإلحاق خسارة مادية بملك الغير، بعد أن عمدا إلى كسر الزجاج الواقي لسيارة كانت مستوقفة بالحي نفسه.

ووضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث واستكمال الإجراءات المسطرية من طرف الشرطة القضائية لتقديمهما أمام العدالة.

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