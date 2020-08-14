أمن البيضاء يوقف عشرينيا حاول اختطاف ضحية

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملتي سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض على متن حافلتين للنقل العمومي، إحداهما مقرونة بمحاولة اختطاف الضحية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، إن مصالح الأمن كانت قد توصلت، صباح الجمعة، بإشعار حول قيام المشتبه فيه بارتكاب محاولة لاختطاف إحدى الضحايا تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من على متن حافلة للنقل الحضري بمنطقة الحي الحسني، قبل أن يعرض سائق الحافلة نفسه للتهديد.

وأضاف البلاغ أن تكثيف العمليات الأمنية الميدانية مكّن، على الفور، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وبحوزته السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أظهرت أن الموقوف متورط أيضا في ارتكاب عملية سرقة مماثلة على متن حافلة أخرى للنقل الحضري بمنطقة بنمسيك، مكنته من الاستيلاء على هاتف نقال تم حجزه بحوزته لحظة توقيفه.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.