الاحتجاز والاغتصاب يورطان شابا في "ابا محمد"

هسبريس من فاس

أحالت مصالح الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الأمن، بقرية ابا محمد بإقليم تاونات، الجمعة، على النيابة العامة باستئنافية فاس شابا، يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض تحت التهديد.

وتعود هذه الواقعة، حسب مصادر هسبريس، إلى أواخر شهر يوليوز المنصرم حين توصلت مصالح الأمن بشكاية من شابة عشرينية كشفت فيها عن تعرّضها، على مدى يومين، للاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد، من طرف الشاب المذكور، بغابة مجاورة لقرية ابا محمد داخل إحدى الشقق السكنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه بارتكابه هذه الأفعال الإجرامية، مساء الأربعاء الماضي، إثر مطاردة هوليودية بحي الخربة بقرية ابا محمد، مشيرة إلى أن المعني بالأمر تمكن من الفرار عبر القفز إلى منازل مجاورة لمحل إقامته قبل أن تنجح عناصر الأمن في محاصرته والقبض عليه.

وكانت مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس قد أمرت بالاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل إحالته عليها، الجمعة، في حالة اعتقال، تضيف مصادر الجريدة، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن أحد مرافقيه.