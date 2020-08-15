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كُتّاب وآراء
الاحتجاز والاغتصاب يورطان شابا في "ابا محمد"
أحالت مصالح الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الأمن، بقرية ابا محمد بإقليم تاونات، الجمعة، على النيابة العامة باستئنافية فاس شابا، يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض تحت التهديد.
وتعود هذه الواقعة، حسب مصادر هسبريس، إلى أواخر شهر يوليوز المنصرم حين توصلت مصالح الأمن بشكاية من شابة عشرينية كشفت فيها عن تعرّضها، على مدى يومين، للاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد، من طرف الشاب المذكور، بغابة مجاورة لقرية ابا محمد داخل إحدى الشقق السكنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه بارتكابه هذه الأفعال الإجرامية، مساء الأربعاء الماضي، إثر مطاردة هوليودية بحي الخربة بقرية ابا محمد، مشيرة إلى أن المعني بالأمر تمكن من الفرار عبر القفز إلى منازل مجاورة لمحل إقامته قبل أن تنجح عناصر الأمن في محاصرته والقبض عليه.
وكانت مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس قد أمرت بالاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل إحالته عليها، الجمعة، في حالة اعتقال، تضيف مصادر الجريدة، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن أحد مرافقيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
شفتو مني الشهوة كتسيطر على الانسان و كتحكم فيه كيضيع حياة ديالو وديال ناس اخرين هو غادي يمشي للحبس و هي الله يحسن عوانها والله يعينها باش تجاوز هادشي و ماتخليش الاثار ديالو تبقى مسيطرة عليها و تنسى
و للاسف ماشي ضروري تكون متخلف او امي باش ترتكب بحال هاد الافعال المشينة فهاد الاشكال منتشرة في اي بلاصة مني كاتيح ليهم الفرصة كيستغلوها كيف ما كان المنصب ديالو او المستوى ديالو او الصورة اللي كايبان عليها و كيف ما كانت الضحية زميلةاو بنت الجيران او قريبة كيتشاركو نفس الدم
وكاين اللي كايتعدا حتى على المحارم ديالو و كاين قصص كثيرة كتاكد هاد الهضرة
كنتمنى النهار اللي كل واحد فينا يفهم قيمتو كانسان و حنا الله ميزنا عن جميع خلقه بنعمة العقل علاش طيح براسك و تهينو و تبع شي حاجة الي دايزة دغيا و ضيع حياتك على والو