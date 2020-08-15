24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- السباق نحو التسلح
- خبير يعدد أسباب ارتفاع وفيات "كورونا" بالمغرب
- "تأخر تحاليل كورونا" يقلق سكان درعة تافيلالت
المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)
- نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب - (138)
- المغرب يسجل 1306 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (81)
- هل يفضل المغرب اللقاح الروسي في سوق أدوية دولية متقاطبة؟ - (80)
- بارو: مرضى يتوفون في مدخل المستشفى .. والاستهتار يفاقم الخطر - (74)
- "البايرن" يسحق "البارصا" بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يتصدى لتهريب "الشيرا" بميناء بني أنصار
تمكّنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح الجمارك، مساء الجمعة بميناء بني أنصار، من إحباط عملية تهريب 190 كيلوغراما من مخدّر "الشيرا" على متن شاحنة مسجّلة بالمغرب. إذ بعد تفتيش الشاحنة، التي كان يقودها مواطن مغربي يبلغ من العمر 30 سنة، تم ضبط شحنات المخدرات مخبّأة بعناية داخل نظام التّبريد الخاصّ بالشاحنة، في اللحظة التي كانت تستعد للعبور على متن باخرة متوجّهة إلى أحد موانئ إسبانيا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق للكشف عن مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتحديد هويات كل المشاركين المحتملين في العملية.