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الرئيسية | حوادث | الأمن يتصدى لتهريب "الشيرا" بميناء بني أنصار

الأمن يتصدى لتهريب "الشيرا" بميناء بني أنصار

الأمن يتصدى لتهريب "الشيرا" بميناء بني أنصار
هسبريس من الناظور
السبت 15 غشت 2020 - 03:34

تمكّنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح الجمارك، مساء الجمعة بميناء بني أنصار، من إحباط عملية تهريب 190 كيلوغراما من مخدّر "الشيرا" على متن شاحنة مسجّلة بالمغرب. إذ بعد تفتيش الشاحنة، التي كان يقودها مواطن مغربي يبلغ من العمر 30 سنة، تم ضبط شحنات المخدرات مخبّأة بعناية داخل نظام التّبريد الخاصّ بالشاحنة، في اللحظة التي كانت تستعد للعبور على متن باخرة متوجّهة إلى أحد موانئ إسبانيا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق للكشف عن مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتحديد هويات كل المشاركين المحتملين في العملية.

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