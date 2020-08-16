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الرئيسية | حوادث | صيد "الحسّون" يوقف شخصين في بومالن دادس

صيد "الحسّون" يوقف شخصين في بومالن دادس

صيد "الحسّون" يوقف شخصين في بومالن دادس
هسبريس من تنغير
الأحد 16 غشت 2020 - 06:28

ألقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس، إقليم تنغير، السبت، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما بحيازة وتهريب أعداد مهمة من الطيور من فصيلة الحسون؛ وذلك بأحد الدواوير التابعة لقيادة آيت سدرات الجبل.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي ضبطت، بتنسيق مع أعوان السلطة، الموقوفيْن متلبسين بصيد طائر الحسون وسط الحقول بدوار آيت أودينار بقيادة آيت سدرات الجبل، وحجزت بحوزتهما ما مجموعه 25 طائرا.

وأوضحت المصادر عينها أن الموقوفين ينحدران من أولاد عياد بإقليم بني ملال ويبلغان من العمر ما بين 34 و63 سنة، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية قادت الشخصين المعنيين إلى مركز الدرك الملكي، للاستماع إليهما في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد جرى تسليم الطيور المحجوزة إلى مصلحة المياه والغابات بمدينة بومالن دادس، للعمل على إطلاق سراحها وإعادتها إلى موطنها الأصلي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن فصيلة طائر الحسون محمية وممنوع صيدها أو محاولة تهجيرها خارج المغرب أو تحنيطها للزينة بمقتضيات قانون 05/29، الذي تسهر على تطبيقه إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.

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