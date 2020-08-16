الدركيون يوقفون شخصين بسبب مخدرات و"ماحيا"

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكزيرت، نواحي بني ملال، في وضع حد لنشاط شخصين، يُشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات ومسكر الماحيا والاتجار فيهما.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما على إثر كمين نصبه لهما رئيس المركز رفقة عناصره؛ وذلك بمركز أدوز التابع إداريا إلى جماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أن واحدا من المشتبه فيهما من ذوي السوابق العدلية، وسبق أن صدرت في حقه مذكرات بحث عديدة من طرف الدرك والأمن بتهم تتعلق بالاتجار في مسكر الماحيا والمخدرات.

وكشف المصدر ذاته أن مصالح الدرك بالمركز ذاته، الموجود بمنطقة فرياطة، تمكنت، خلال هذه العملية، من حجز كمية من سنابل الكيف وطابا ومسكر الماحيا، كانت في طريقها إلى شباب المنطقة خاصة بأولاد اضريض بوعشوش ومشاط.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك بأدوز التابع إلى سرية الدرك ببني ملال من أجل تعميق البحث معها، في انتظار عرضهما على أنظار القضاء قصد متابعتهما بالمنسوب إليه.