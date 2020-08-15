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كُتّاب وآراء
حادث مروري يسلب حياة رجل أمن في إقليم أزيلال
لقي رجل أمن مصرعه وأصيبت امرأة بجروح خطيرة في حادث انقلاب سيارة خفيفة جرى، السبت، على مستوى الطريق الرابطة بين آيت تكلا وأزود بإقليم أزيلال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية شرطي ينحدر من أزيلال ويشتغل بطنجة، لقي مصرعه في حادثة على الطريق المؤدية نحو منتجع أزود السياحي في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية وأفراد الوقاية المدنية حلوا بعين المكان فور علمهم بالواقعة، حيث تمّ نقل المصابة لتلقي العلاج؛ فيما جرى إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لأزيلال.
ولمعرفة ملابسات وظروف وقوع الحادثة، كشفت مصادر هسبريس أن النيابة العامة المختصة بأزيلال أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.