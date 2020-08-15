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الرئيسية | حوادث | حادث مروري يسلب حياة رجل أمن في إقليم أزيلال

حادث مروري يسلب حياة رجل أمن في إقليم أزيلال

حادث مروري يسلب حياة رجل أمن في إقليم أزيلال
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 15 غشت 2020 - 20:10

لقي رجل أمن مصرعه وأصيبت امرأة بجروح خطيرة في حادث انقلاب سيارة خفيفة جرى، السبت، على مستوى الطريق الرابطة بين آيت تكلا وأزود بإقليم أزيلال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية شرطي ينحدر من أزيلال ويشتغل بطنجة، لقي مصرعه في حادثة على الطريق المؤدية نحو منتجع أزود السياحي في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية وأفراد الوقاية المدنية حلوا بعين المكان فور علمهم بالواقعة، حيث تمّ نقل المصابة لتلقي العلاج؛ فيما جرى إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لأزيلال.

ولمعرفة ملابسات وظروف وقوع الحادثة، كشفت مصادر هسبريس أن النيابة العامة المختصة بأزيلال أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - انا لله وانا اليه راجعون . السبت 15 غشت 2020 - 20:33
رحمه الله واسكنه فسيح جناته إن هي إلا كأس وتدور
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11
2 - Abou oumaima السبت 15 غشت 2020 - 20:42
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر له وتبثه عند السؤال يارب
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20
3 - mohamed kaadiri السبت 15 غشت 2020 - 21:06
ان لله وإن إليه راجيعون الله إرحمو
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4
4 - TSY السبت 15 غشت 2020 - 21:15
كثرت في الآونة الأخيرة حوادث سير لضباط الأمن سابقين وحاليين وكلها حوادث وصفت بالغامضة بسبب طبيعة الحوادث التي تعرضو لها . الأمر الذي يثير الكثير من علامات الإستفهام .
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