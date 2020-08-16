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الرئيسية | حوادث | إجهاض تهريب "شيرا" من ميناء طنجة المتوسط

إجهاض تهريب "شيرا" من ميناء طنجة المتوسط

إجهاض تهريب "شيرا" من ميناء طنجة المتوسط
هسبريس من طنجة
الأحد 16 غشت 2020 - 03:15

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، السبت، من إجهاض محاولة لتهريب 192 كيلوغراما من مخدر الشيرا، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت تستعد للمغادرة في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، وتوقيف سائقها البالغ من العمر 40 سنة.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن الشاحنة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب، مضيفا أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية "أسفرت عن ضبط كميات المخدرات المحجوزة، مخبأة بشكل دقيق داخل قضبان حديدية في هيكلها".

وجرى إخضاع السائق المشتبه فيه لبحث تمهيدي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في محاولة تهريب هذه الكمية من المخدرات.

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