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كُتّاب وآراء
عناصر الشرطة تحجز بضائع مهربة في مدينة تزنيت
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية بتزنيت، بتنسيق مع السلطات المحلية بالمقاطعة الإدارية الرابعة، السبت، من حجز كمية مهمة من المواد الغذائية المهربة إثر مداهمة أحد المخازن الكائنة بحي أفراك وسط المجال الحضري للمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن هذه العملية أسفرت عن حجز ما يزيد عن 800 صندوق من مادة السكر، وحوالي 30 طنا من الدقيق، وكمية أخرى من علب الحليب المجفف، إضافة إلى آلات للخياطة تستعمل في إعادة تعبئة المواد المحجوزة داخل أكياس جديدة بغرض التمويه.
كما مكنت عملية المداهمة من توقيف أحد الأشخاص، وإحالته على مقر الدائرة الأمنية لفائدة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وتدخل هذه العملية، وفق مصدر أمني، في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة والسلطات المحلية بالمدينة قصد وضع حد لأنشطة تهريب السلع من المناطق الجنوبية، ومحاربة جميع أشكال المضاربات غير المشروعة.