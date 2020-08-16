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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف مصرع شاب عشريني بمدينة طانطان

الغموض يلف مصرع شاب عشريني بمدينة طانطان

الغموض يلف مصرع شاب عشريني بمدينة طانطان
مصطفى البكار
الأحد 16 غشت 2020 - 01:20

أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة، السبت، على إنهاء حياته شنقا في منزله الواقع بحي عين الرحمة وسط مدينة طانطان.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لهسبريس، فقد عثر على الشاب جثة هامدة داخل غرفته، فيما لا تزال الأسباب الكامنة وراء انتحاره غير معروفة إلى حدود الساعة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار تشريحها قصد معرفة ظروف وملابسات وقوع النازلة.

وأضافت مصادر هسبريس أن الواقعة خلفت صدمة وحزنا عميقين في الأوساط المحلية بمدينة طانطان، بالنظر إلى السمعة الطيبة التي كان يتميز بها الشاب قيد حياته.

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