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الرئيسية | حوادث | الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"

الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"

الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
رشيد الكويرتي
السبت 15 غشت 2020 - 22:40

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، مساء يوم السبت، مصرعه غرقا بسد باب لوطة بضواحي تاهلة التابعة إلى إقليم تازة.

مصادر هسبريس قالت إن الضحية، الذي تقيم أسرته بـ"حي الملحة" في مدينة تازة، توجه رفقة أربعة من أصدقائه نحو سد باب لوطة بجماعة الصميعة، حيث لقي مصرعه غرقا، مشيرة إلى أن رفاقه هم من أبلغوا عن الحادث.

وتمكنت مصالح الوقاية المدنية من انتشال جثة الشاب ونقلها إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، في مدينة تازة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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