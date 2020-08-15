24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/08/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي
- الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
- الشرطة تبحث عن خمسيني قتل شقيقه في أكادير
- الجدل يرافق تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"
- أعرق النّوادي الثقافية في المغرب يُغني المكتبات بمنشورات جديدة
"أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)
ارتفاع الحالات الحرجة لكورونا يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (242)
- "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء - (140)
- الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات - (67)
- بيضاويون يتخوفون من عودة الحَجْر الكامل بعد إغلاق أحياء وأزقة - (60)
- ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ "باب لوطة"
السبت 15 غشت 2020 - 22:40
لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، مساء يوم السبت، مصرعه غرقا بسد باب لوطة بضواحي تاهلة التابعة إلى إقليم تازة.
مصادر هسبريس قالت إن الضحية، الذي تقيم أسرته بـ"حي الملحة" في مدينة تازة، توجه رفقة أربعة من أصدقائه نحو سد باب لوطة بجماعة الصميعة، حيث لقي مصرعه غرقا، مشيرة إلى أن رفاقه هم من أبلغوا عن الحادث.
وتمكنت مصالح الوقاية المدنية من انتشال جثة الشاب ونقلها إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، في مدينة تازة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.