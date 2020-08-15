الشرطة تبحث عن خمسيني قتل شقيقه في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أقدم شخص يبلغ عمره 53 سنة على قتل شقيقه، البالغ من العمر 54 سنة، بمنزل أسرتهما بحي "بلوك 10" بمنطقة بنسركاو، اليوم السبت، غير بعيد عن مدينة أكادير.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن الفاعل قد ارتكب جريمته مباشرة بعد استفادته من عفو أسقط عنه عقوبة حبسية أدين بها بسبب قتله والدته.

ولاذ القاتل بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما لا تزال المصالح الأمنية المختصة تسابق الزمن من أجل تحديد مكانه. كما أن الأبحاث ما زالت جارية لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة.