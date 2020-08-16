24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات (5.00)

  3. كورونا التعليم.. السرعة الثالثة؟ (5.00)

  4. ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" (5.00)

  5. "مؤتمر افتراضي" غير مسبوق للديمقراطيين يرشح بايدن ضد ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | انتشال شابة جثة هامدة من شاطئ "سيدي وساي"

انتشال شابة جثة هامدة من شاطئ "سيدي وساي"

انتشال شابة جثة هامدة من شاطئ "سيدي وساي"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 16 غشت 2020 - 10:55

عُثر على جثة شابة، يبلغ عمرها حوالي 22 سنة، بشاطئ سيدي وساي، الواقع غرب اشتوكة آيت باها، بعدما تعرضت للغرق.

وكانت الشابة، التي تتحدّر من منطقة لمزار بآيت ملول، قد قصدت الشاطئ المذكور في إطار نزهة شاطئية، قبل أن تجرفها مياه المحيط الأطلسي.

وانتقلت مصالح السلطات المحلية بقيادة ماسة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي، إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات غرق الشابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.