انتشال شابة جثة هامدة من شاطئ "سيدي وساي"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عُثر على جثة شابة، يبلغ عمرها حوالي 22 سنة، بشاطئ سيدي وساي، الواقع غرب اشتوكة آيت باها، بعدما تعرضت للغرق.

وكانت الشابة، التي تتحدّر من منطقة لمزار بآيت ملول، قد قصدت الشاطئ المذكور في إطار نزهة شاطئية، قبل أن تجرفها مياه المحيط الأطلسي.

وانتقلت مصالح السلطات المحلية بقيادة ماسة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي، إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات غرق الشابة.