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الرئيسية | حوادث | تهمة النصب تجر صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف

تهمة النصب تجر صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف

تهمة النصب تجر صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 16 غشت 2020 - 17:05

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، امرأة "صاحبة قناة على يوتيوب" وزوجها، يقطنان بمنطقة آيت واد ريم بالدائرة الجبلية لاشتوكة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة ومواشي وأثاث منزلي.

وجاء توقيف المعنيّيْن على إثر شكاية تقدمت بها أسرة في سهل اشتوكة حول تعرض أفرادها للنصب في مبلغ مالي يتجاوز 70 ألف درهم، على دفعات، إلى جانب أبقار وأثاث منزلي، بعدما أوهمها الموقوفان بقدرتهما الخارقة على علاج السحر والأمراض النفسية.

وكانت الأسرة الضحية قد نقلت أحد أبنائها إلى منطقة آيت باها لإخضاعه لرقية شرعية بسبب مرضه النفسي، حيث تبادلت والدة الابن أرقام الهواتف مع امرأة كانت بالمكان، وتلقت بعدها اتصالات متعددة من رقم مجهول، عرض فيها المتصل قدراته على معرفة تفاصيل حياة الأسرة في مأكلها وملبسها وممتلكاتها.

وواصل المتصل اتصالاته مع أحد أبناء الأسرة، وأرغمه على موافاته بصور عن منزل الأسرة وممتلكاتها دون علم والديه، بعد أن تلقى تهديدات من المتصل، وهي المعطيات التي تم استغلالها في إيهام الوالديْن بقدراته ومواصلة ابتزازاته، إلى جانب زعمه بوجود سحر بالمنزل، وبأنه هو الوحيد القادر على إزالته.

وبعدما فطنت الأسرة إلى الأمر، تقدمت بشكاية إلى المصالح الدركية، حيث تم اعتقال الزوجين، واسترجاع بعض ممتلكات الأسرة، بينما يجري البحث للكشف عن ضالعين محتملين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - العريشي الأحد 16 غشت 2020 - 17:14
كل قنوات الرقات ينصبون على الناس و نشاهد فيديوهات يضربون النساء وووو يزعمون أن الجن يسكن الإنس و الله سبحانه و تعالى قال في سورة الناس أن الجن يوسوس لماذا السلطات لم تطارد الرقات كل الرقات نصابين و مشعودين
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2 - ابو نائل الأحد 16 غشت 2020 - 17:17
لاحول ولاقوة الابالله .الجهل وقلة الإيمان..مازلنا نسمع عن السحر في زمن كرونا. اللهم الطف بنا
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3 - mowatin الأحد 16 غشت 2020 - 17:18
هذه نتيجة 70 عام ديال الجهل و التعليم الفاشل...عقول الناس تسيطر عليها كل انواع الخرافات.....
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4 - فرنسا الأحد 16 غشت 2020 - 17:19
العالم يبحث عن حلول لعلاج كورنا فيروس و هؤلاء يبحثون عن الشعودة و السحر !!! حسبي الله ونعم الوكيل شكرا هسبريس
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5 - زائر الأحد 16 غشت 2020 - 17:20
عارفن المغاربة نيتهم حسنة الكل يعاني من اي مشكل يرجع به الى السحر او مسحور،إذا كنت مسحور اقرأ القرآن الكريم،وادعية مساء الصباح،هذوا شفارة من يقول لك ملايين لابطال السحر فأعلم أنه شفار.
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6 - كمان الأحد 16 غشت 2020 - 17:20
قنوات اليوتوب اصبحت مشكلا حقيقيا. لو كنت مسؤولا لقمت بمنع اصحاب قنوات اليوتوب في المغرب وفرضت عليهم ضرائب خيالية ومن لم يستطع يسجن. فيما جا شي امي مكلخ كايفتح علينا قناة
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7 - hisham assouli الأحد 16 غشت 2020 - 17:20
يجب الضرب من حديد على كل من امتهن هذه الحرفة القذرة واشتغل في السحر و الشعوذة لانهم يتكاثرون كل يوم و اصبحت سمعتنا في الحضيض بسبب هذه الفئة... المرجو سن قوانين لمنع و محاربة و معاقبة هؤلاء الاشرار
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