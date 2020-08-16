تهمة النصب تجر صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، امرأة "صاحبة قناة على يوتيوب" وزوجها، يقطنان بمنطقة آيت واد ريم بالدائرة الجبلية لاشتوكة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة ومواشي وأثاث منزلي.

وجاء توقيف المعنيّيْن على إثر شكاية تقدمت بها أسرة في سهل اشتوكة حول تعرض أفرادها للنصب في مبلغ مالي يتجاوز 70 ألف درهم، على دفعات، إلى جانب أبقار وأثاث منزلي، بعدما أوهمها الموقوفان بقدرتهما الخارقة على علاج السحر والأمراض النفسية.

وكانت الأسرة الضحية قد نقلت أحد أبنائها إلى منطقة آيت باها لإخضاعه لرقية شرعية بسبب مرضه النفسي، حيث تبادلت والدة الابن أرقام الهواتف مع امرأة كانت بالمكان، وتلقت بعدها اتصالات متعددة من رقم مجهول، عرض فيها المتصل قدراته على معرفة تفاصيل حياة الأسرة في مأكلها وملبسها وممتلكاتها.

وواصل المتصل اتصالاته مع أحد أبناء الأسرة، وأرغمه على موافاته بصور عن منزل الأسرة وممتلكاتها دون علم والديه، بعد أن تلقى تهديدات من المتصل، وهي المعطيات التي تم استغلالها في إيهام الوالديْن بقدراته ومواصلة ابتزازاته، إلى جانب زعمه بوجود سحر بالمنزل، وبأنه هو الوحيد القادر على إزالته.

وبعدما فطنت الأسرة إلى الأمر، تقدمت بشكاية إلى المصالح الدركية، حيث تم اعتقال الزوجين، واسترجاع بعض ممتلكات الأسرة، بينما يجري البحث للكشف عن ضالعين محتملين في هذه القضية.