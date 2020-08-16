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الرئيسية | حوادث | مقترف جريمة قتل يسقط في قبضة الأمنيّين بأكادير

مقترف جريمة قتل يسقط في قبضة الأمنيّين بأكادير

مقترف جريمة قتل يسقط في قبضة الأمنيّين بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 16 غشت 2020 - 18:00

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق شقيقه.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض شقيقه لطعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض بحي "بنسركاو" بمدينة أكادير، وذلك لأسباب يحتمل أن لها علاقة بالانتقام من تورط هذا الأخير في قضية مقتل والدته، التي قضى على إثرها الهالك عقوبة حبسية طويلة الأمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بوحى صباح الأحد 16 غشت 2020 - 18:06
زريعة هادي مزروعة قتل امه وقتله اخوه وملي يخرج يقتلو ولد خوه لي مات ليه باه ولينا صعايدة لي فمصر غير الله يلطف بنا وخلاص
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32
2 - samir الأحد 16 غشت 2020 - 18:11
هاد الشخص قتل والدته وخرج مؤخرا في اطار العفو.
لا حول ولا قوة الا بالله
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25
3 - مريم الأحد 16 غشت 2020 - 18:13
ضحكني صاحب تعليق الاول كتر الهم كضحك لا حول ولا قوة الا بالله
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15
4 - Ammar الأحد 16 غشت 2020 - 18:16
ما داير مزيان لا مع الله ولا مع العبد.هذا خاصو الإعدام.لا حول ولا قوةإلا بالله العلي العظيم.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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5
5 - صلاح طنجة الأحد 16 غشت 2020 - 18:16
اش هاد الحالة ولينا فيها . يا رب ارحمنا ..
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8
6 - مغربي قح الأحد 16 غشت 2020 - 18:20
ها علاش الاعدام واجب في حق كل من قتل النفس التي حرم الله،لو اعدموه ما كان لي اخيه ان ياخذ ثأر امه .
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22
7 - الى التعليق الأول الأحد 16 غشت 2020 - 18:31
المشكلة ان البعض لا يقرأ جيدا المواضيع او المستوى الدراسي لايسمح له بقراءة الموضوع مما ينتج عنه تعليق عشواءي.اما بخصوص الجريمة فلاننتضر من مجرم سوى الإجرام.
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-8
8 - الزمامرة الأحد 16 غشت 2020 - 18:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كونغي حد آخر من غير خوه. وتريكة هادي قتل خوه لي قتل مو. الحمد لله الذي عافانا من ما ابتلى به آخرون
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4
9 - محمد سغيري الأحد 16 غشت 2020 - 18:34
صاحب التعليق الأول، كيبان ما فاهم والو في هاذ القصة.....و زايدين شي ناس مصوتين عليه ....و حتى هوما باين ما فاهمين والو...
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-8
10 - amaghrabi الأحد 16 غشت 2020 - 18:51
صراحة رجال الامن في بلادنا اصبحوا يغامرون بحياتهم من اجل القاء القبض على هؤلاء المجرمين الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد بحيث اصبح في كل مكان مجرم يرهب الساكنة والعياذ بالله,ولكن الشيئ الغير مفهوم من هذه الحالة الذي قتل امه واستفاد بالعفو الملكي,وهذه الملاحظة اشار اليها كثير من المعلقين في المقال السابق في هسبريس واليوم اعتقد نفس الشيئ,كيف يعقل رجال الامن يقبضون على المجرمين ورجال العدل والقضاء يسرحون المجرمين بسرعة البرق,هذا المجرم الذي قتل والدته وهي اعز خلق الله الى الله والى العبد,كان يستحق المؤبد على القل ولا يستحق رؤية النور في الدنيا ابدا,فماذا عساي اقول انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله الام وابنها ,والقاتل الى غياهب السجون وبعدها الى نيران التي تكوي الجلود ان شاء الله
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