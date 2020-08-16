مقترف جريمة قتل يسقط في قبضة الأمنيّين بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق شقيقه.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض شقيقه لطعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض بحي "بنسركاو" بمدينة أكادير، وذلك لأسباب يحتمل أن لها علاقة بالانتقام من تورط هذا الأخير في قضية مقتل والدته، التي قضى على إثرها الهالك عقوبة حبسية طويلة الأمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.