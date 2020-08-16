الاتجار بـ"الماحيا" بالقصيبة يجر شخصين إلى القضاء

حميد رزقي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصيبة بنواحي بني ملال من وضع حد لنشاط شخصين يُشتبه بتورطهما في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات ومسكر "الماحيا" والاتجار بهما.

وذكر مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه تم إيقاف المشتبه بهما بعد محاولات عديدة، حيث كانا يستغلان حقولا للزيتون من أجل ترويج منتوجهما في أوساط الشباب بعيدا عن أنظار الدرك.

وأضاف المصدر ذاته أن واحدا من المشتبه بهما، وهو من مواليد سنة 1979، سبق أن صدرت في حقه عدة برقيات بحث من طرف الدرك بشبهة الاتجار بمسكر ماء الحياة. فيما يعتبر الثاني، البالغ من العمر حوالي 37 سنة، من ذوي السوابق في الاتجار بالمخدرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إيقاف المعنيين جاء على إثر كمين محكم لدورية للدرك الملكي بمركز إغرم العلام بجماعة دير القصيبة، أسفر عن حجز كمية من مسكر "الماحيا" وُصفت بالمهمة.

وقد تم وضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية بمركز الدرك القصيبة التابع لسرية الدرك ببني ملال، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهما، الاثنين، على القضاء قصد متابعتهما بالمنسوب إليهما.