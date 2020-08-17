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الرئيسية | حوادث | توقيف عشرات المخالفين لحالة الطوارئ بإقليم الحوز

توقيف عشرات المخالفين لحالة الطوارئ بإقليم الحوز

توقيف عشرات المخالفين لحالة الطوارئ بإقليم الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 17 غشت 2020 - 07:40

شنّت السلطة المحلية بمراكش وإقليم الحوز، يوم الأحد، حملة واسعة استهدفت المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة والتباعد الجسدي للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وأسفرت هذه الحملة عن توقيف ما يفوق 40 شخصا بالمنطقة الحضرية الحي المحمدي بمراكش، لا يضعون الكمامة، وتم تقديمهم إلى مصالح الأمن لتحرير محاضر المخالفة، واتخاذ المتعين في حقهم.

وبهذه المنطقة الحضرية، التي تنتمي إلى مقاطعة جليز، قررت السلطة المحلية إغلاق سبعة مقاه ومطاعم، بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية الخاصة بحالة الطوارئ.

وخلال الأسابيع الماضية تمكنت السلطة المحلية بالمنطقة الحضرية ذاتها من إيقاف أكثر من 30 مواطنا يوميا، بسبب عدم التقيد بالضوابط الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة "كوفيد- 19".

وبإقليم الحوز حررت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير، يومي السبت والأحد، حوالي 18 مخالفة لأشخاص امتنعوا عن وضع الكمامة، كما تنص على ذلك قوانين حالة الطوارئ.

ومن أجل التحسيس بأهمية وضع الكمامة والتباعد الجسدي، تقوم عناصر الدرك الملكي بجولات وحملات، تشمل أحياء وسوقا شعبيا يحج إليه سكان القرى المجاورة، وكذا مقاهي ومطاعم بآيت أورير، التي تشكل نقطة عبور نحو الجنوب الشرقي.

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