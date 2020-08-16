الغموض يلفّ جثّة متحلّلة داخل غابةٍ في النّاظور

هسبريس من الناظور

عثرت عناصر الأمن، يوم الأحد، على جثّة متحلّلة بغابة "كوروكو"، المحاذية لمنطقة أطاليون بالناظور، لشخص قضى نحبه في ظروف غامضة.

ولم تستطع عناصر الأمن التعرف على هوية الهالك، الذي كان عاريا بالكامل ومبتور اليد وفي وضعية متقدمة من التحلّل.

ونُقلت جثّة الهالك إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة واستكمال مجريات التحقيق في الواقعة.