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الرئيسية | حوادث | الغموض يلفّ جثّة متحلّلة داخل غابةٍ في النّاظور

الغموض يلفّ جثّة متحلّلة داخل غابةٍ في النّاظور

الغموض يلفّ جثّة متحلّلة داخل غابةٍ في النّاظور
هسبريس من الناظور
الأحد 16 غشت 2020 - 21:30

عثرت عناصر الأمن، يوم الأحد، على جثّة متحلّلة بغابة "كوروكو"، المحاذية لمنطقة أطاليون بالناظور، لشخص قضى نحبه في ظروف غامضة.

ولم تستطع عناصر الأمن التعرف على هوية الهالك، الذي كان عاريا بالكامل ومبتور اليد وفي وضعية متقدمة من التحلّل.

ونُقلت جثّة الهالك إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة واستكمال مجريات التحقيق في الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جمال السكرتح الأحد 16 غشت 2020 - 21:44
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم وكيل
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17
2 - مغربي عايق الأحد 16 غشت 2020 - 21:51
هذا عمل عصابة احترافية....قطعوا يدي الضحية و أزالوا ملابسه حتى لا يتم التعرف عليه....أصبحنا نعيش في غابة.....يجب تطبيق عقوبة الإعدام....
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3 - عادل الأحد 16 غشت 2020 - 21:52
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
4 - جيجي الأحد 16 غشت 2020 - 21:57
كثرت اعمال العنف والعصابات.. الامن يجب ان يكون اكثر انتشارا في الاحياء الشعبية و الاكثار من دور الشباب التي ستساهم في خلق جيل جديد واعي .. ونتفادى طرح جيل من شماكرية الذي اصبح من غالبية المجتمع المغربي.. خسارة عليك يا بلدي الحبيب المغرب.. من الرباط
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