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كُتّاب وآراء
الغموض يلف مصرع شاب في "عرس" بأغبالة
لقي شاب مصرعه، ليلة الأحد، في عرس أقيم بدوار بويدمومة التابع لقيادة أغبالة بإقليم بني ملال.
مصادر محلية أوضحت، في اتصال بهسبريس، أن الضحية، وهو تلميذ يدرس بالثانية باكالوريا، وينحدر من دوار ألمسيد بجماعة أغبالة، تعرض لضربة قاتلة، مما عجل بوفاته في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي لبني ملال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مُتأثرا بجروحه البالغة، وتم إيداعه بقسم الأموات قصد التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
الحادث بقدر ما استنفر مصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا مباشرا في الموضوع، بقدر ما أثار تساؤلات حول من سمح بقيام عرس في زمن تمنع التجمعات كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء.