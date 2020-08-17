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الرئيسية | حوادث | مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة عشرينية قرب "أكلو"

مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة عشرينية قرب "أكلو"

مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة عشرينية قرب "أكلو"
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 17 غشت 2020 - 14:11

لفظ المحيط الأطلسي على مستوى شاطئ سيدي بونوار بنفوذ جماعة اثنين أكلو، اليوم الاثنين، جثة الشابة العشرينية التي قضت غرقا بالمنطقة ذاتها الخميس الماضي.

وانتشلت الجثةَ عناصرُ الوقاية المدينة، بحضور مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي التي أشرفت على توجيهها نحو مستوع الأموات بمستشفى الحسن الأول بتزنيت في انتظار تسلميها إلى ذويها بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها.

وكانت الهالكة "أ.أ"، البالغة من العمر 22 سنة والمتحدرة من دوار "تاوريرت" بأكلو، لقيت مصرعها بعدما كانت بصدد ممارسة السباحة بشاطئ سيدي بونوار، قبل أن يجرفها التيار المائي وتختفي عن الأنظار.

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