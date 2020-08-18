حجز شحنة من مخدر "الشيرا" ضواحي مدينة أكادير

هسبريس من الرباط

أحبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير عملية لتهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا، الاثنين، كانت محملة على متن شاحنة وسيارة خفيفة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الأمن من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و39 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البلاغ أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالطريق السيار بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة وسيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 34 حزمة من مخدر الشيرا مجموع وزنها طن و376 كيلوغراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.