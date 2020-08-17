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الرئيسية | حوادث | مخدر "طابا" يقود الدرك إلى توقيف شخصين بتزنيت

مخدر "طابا" يقود الدرك إلى توقيف شخصين بتزنيت

مخدر "طابا" يقود الدرك إلى توقيف شخصين بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 17 غشت 2020 - 14:13

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الاثنين، من توقيف شابين في العشرينات من عمرهما، على خلفية تورطهما في حيازة والاتجار بمخدر "طابا"، أو ما يعرف بـ "النفحة".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن عملية رصد وتتبع قامت بها العناصر الدركية أسفرت عن ضبط المشتبه فيهما على مستوى ودادية الخير بجماعة الركادة وبحوزتهما حوالي 20 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتورطين كانا في طريقهما من أكادير نحو كلميم على متن دراجة نارية، وذلك بغرض ترويج المادة المخدرة المذكورة.

وتم وضع الموقوفين، البالغين 22 و24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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