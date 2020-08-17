اعتداءات متكررة تُغضب سائقي طاكسيات خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تفاعلا مع تعرّض 5 سيارات أجرة صغيرة بمدينة خريبكة للتخريب في ظرف أسبوع، وتعرّض سائقيها للاعتداء على أيدي جانحين، في حوادث متفرقة، أصدر المكتب المحلي لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بخريبكة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استنكاريا في الموضوع.

وأشار البيان الذي توصلت به هسبريس إلى أن المكتب المحلي لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بخريبكة سجّل باستياء كبير وقلق شديد الاعتداءات المتكررة، هذه الأيام، على المهنيين بالضرب والشتم والسب من طرف بعض المجرمين والمتهورين والخارجين عن القانون، مما سبب لهم أضرارا جسدية ونفسية عميقة.

وعبّر المكتب النقابي عن "استنكاره الشديد وبأشد عبارات الإدانة والشجب لمقترفي هذه الأفعال الشنيعة والهمجية التي تعكس مدى درجة الغل والحقد لأناس يعملون ويضحون من أجل خدمتهم وخدمة مصالحهم"، معلنا "تضامنه المطلق واللامشروط مع الضحايا ومؤازرتهم ومساندتهم والوقوف بجانبهم إلى حين رد الاعتبار لكرامتهم وانتصار العدالة لقضيتهم".

وطالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة السلطات القضائية المختصة بـ"إنزال أقصى العقوبات دون رحمة أو شفقة على المعتدين، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر"، مُشيدة في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة من طرف رجال الأمن، ومطالبتهم بكثيف الدوريات والمقاربة الأمنية.

وأعلن البيان الاستنكاري "وقوف النقابة المحلية لقطاع سيارات الأجرة، بكل مكوناتها، إلى جانب السائق المهني المظلوم، وإلى جانب الحق ونصرة القانون والحرص على تطبيقه والدفاع عن كرامة السائق".