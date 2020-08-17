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الرئيسية | حوادث | تنظيم "الهجرة السرية" يورّط 3 أشخاص بالجديدة

تنظيم "الهجرة السرية" يورّط 3 أشخاص بالجديدة

تنظيم "الهجرة السرية" يورّط 3 أشخاص بالجديدة
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 غشت 2020 - 17:10

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تهجير أشخاص بطريقة غير مشروعة، كما مكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية من ضبط خمسة مرشحين للهجرة السرية، وحجز سيارة خفيفة وثلاثة محركات خاصة بالقوارب، علاوة على 500 لتر من المحروقات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة قضايا الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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