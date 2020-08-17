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الرئيسية | حوادث | شبهة "قتل تلميذ" بأغبالة تجر قاصرا إلى القضاء

شبهة "قتل تلميذ" بأغبالة تجر قاصرا إلى القضاء

شبهة "قتل تلميذ" بأغبالة تجر قاصرا إلى القضاء
حميد رزقي
الاثنين 17 غشت 2020 - 20:01

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أغبالة، في ساعات متأخرة من ليل الأحد، من إيقاف قاصر للاشتباه في تعريضه شخص لاعتداء جسديّ خطير بواسطة حجرة؛ ما تسبب في وفاته.

ووفق تصريح مصدر مطلع لهسبريس، فإن القاصر المشتبه فيه عرّض الضحية العشريني، لاعتداء جسدي بواسطة ضربة على مستوى الرأس بسبب خلاف جرى خلال عرس كان بدوار بويدمومة؛ ما تسبّب له في إصابات بليغة، عجلت بمفارقته للحياة بسبب مضاعفات الإصابة.

وكشف المصدر ذاته أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بأغبالة، حيث جرى الاستماع لقرابة عشرين شخصا قبل أن يتم إيقاف أربعة أشخاص؛ من ضمنهم صاحب العرس بشبهات مختلفة، منها السكر العلني وخرق حالة الطوارئ..، فضلا عن المشتبه فيه الرئيسي، الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام ولي أمره.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ابو عبد الله الاثنين 17 غشت 2020 - 20:30
القاصر خليه يمشي يكبر مع راسو وصاحب العرس الذي جمع كل من هب ودب في خرق سافر ل الحالة التي يعيشها المغرب الجريح يجب جره ل المحاسبة وكفانا إستهتارا وانانية
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2 - rachida الاثنين 17 غشت 2020 - 20:32
السلام عليكم.السكر العلني في العرس من صاحب العرس نفسه وكايقولوا مال الزواج كايفشل بهاد السرعة كلها.باين العاربون.مسبقين المحرمات لي هي الخمر على الزواج لي هو حلال.بسيف إتقلب العرس سفاه على علاه وهما مسبقين الحرام على الحلال
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