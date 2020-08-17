شبهة "قتل تلميذ" بأغبالة تجر قاصرا إلى القضاء

حميد رزقي

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أغبالة، في ساعات متأخرة من ليل الأحد، من إيقاف قاصر للاشتباه في تعريضه شخص لاعتداء جسديّ خطير بواسطة حجرة؛ ما تسبب في وفاته.

ووفق تصريح مصدر مطلع لهسبريس، فإن القاصر المشتبه فيه عرّض الضحية العشريني، لاعتداء جسدي بواسطة ضربة على مستوى الرأس بسبب خلاف جرى خلال عرس كان بدوار بويدمومة؛ ما تسبّب له في إصابات بليغة، عجلت بمفارقته للحياة بسبب مضاعفات الإصابة.

وكشف المصدر ذاته أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بأغبالة، حيث جرى الاستماع لقرابة عشرين شخصا قبل أن يتم إيقاف أربعة أشخاص؛ من ضمنهم صاحب العرس بشبهات مختلفة، منها السكر العلني وخرق حالة الطوارئ..، فضلا عن المشتبه فيه الرئيسي، الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام ولي أمره.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.