مداهمة تسقط مروّج كحول و"سليسيون" في طنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، مبحوثا عنه من ذوي السوابق القضائية، لتورطه في بيع المشروبات الكحولية المهربة ومادة "السليسيون" اللاصق، بإحدى الشقق الواقعة بأحد المجمعات السكنية بطريق تطوان.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن مداهمة أمنية لمصالح للشرطة القضائية لشقة الموقوف، البالغ من العمر 33 سنة، "مكنت من حجز 16 علبة من مادة "السليسيون"، وداخل كل علبة يوجد 40 أنبوبا"، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت كذلك "عن حجز 41 قنينة خمر مهرب، وسلاحا أبيض من الحجم الكبير، وهاتفا نقالا".

وقد وُضع الشخص المعني رهن تدبير الحراسة النظرية، باستشارة مع النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه حول الموضوع بإشراف مباشر منها.