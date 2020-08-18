النيران تلتهم "مخيم المهاجرين" وسط مدينة تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

شبّ، اليوم الثلاثاء، حريق مهول وسط حي صفيحي يأوي عشرات المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء وسط مدينة تزنيت، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وحال تدخل فوري لعناصر الوقاية المدنية دون امتداد ألسنة النيران إلى محيط "مخيم المهاجرين"، في الوقت الذي أتت فيه على مجموعة من المنازل الخشبية التي تستغلها هذه الفئة كسكن لها.

وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة إلى مكان الحادث، قصد الإشراف على عملية الإخماد ومباشرة تحرياتها الميدانية بخصوص الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق.