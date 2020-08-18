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الرئيسية | حوادث | النيران تلتهم "مخيم المهاجرين" وسط مدينة تزنيت

النيران تلتهم "مخيم المهاجرين" وسط مدينة تزنيت

النيران تلتهم "مخيم المهاجرين" وسط مدينة تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 14:10

شبّ، اليوم الثلاثاء، حريق مهول وسط حي صفيحي يأوي عشرات المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء وسط مدينة تزنيت، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وحال تدخل فوري لعناصر الوقاية المدنية دون امتداد ألسنة النيران إلى محيط "مخيم المهاجرين"، في الوقت الذي أتت فيه على مجموعة من المنازل الخشبية التي تستغلها هذه الفئة كسكن لها.

وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة إلى مكان الحادث، قصد الإشراف على عملية الإخماد ومباشرة تحرياتها الميدانية بخصوص الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رحمان علي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 14:31
ما معنى جمع مهاجري جنوب الصحراء من المدن المحظوظة والتي يقطن بها المسوولون في الرباط ومدن الشمال ورميهم في مدن مغظوب عليها من أزيلال وتزنيت وتازة وغيرها من مدن المغرب المنسي !!
وهذه المدن تعيش أصلا فقر مقدع وبطالة وهشاشة !!!
بالله عليكم واش هذه خطة في دولة محترمة ؟؟
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25
2 - ماجد واويزغت الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:00
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1
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0
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