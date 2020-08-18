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الرئيسية | حوادث | "فوائد غير قانونية" تطيح بإطار بنكي في بيوكرى‬

"فوائد غير قانونية" تطيح بإطار بنكي في بيوكرى‬

"فوائد غير قانونية" تطيح بإطار بنكي في بيوكرى‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:15

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، الثلاثاء، إطارا بنكيا لضلوعه في قضية تتعلق بالابتزاز والاستفادة من فوائد مالية غير قانونية.

وكان الإطار البنكي الموقوف على ذمة هذه القضية يعمد إلى فرض فوائد غير قانونية على زبناء الوكالة التي يشتغل بها، يتم تحويلها إلى حسابه الخاص، فضلا عن ابتزازهم في مبالغ حول معاملات أخرى والتلاعب في آجال أداء رصيد شيكات.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح، قبل إحالته على أنظار القضاء.

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