الأمن يوضّح حقيقة "تخريب طاكسيات" بخريبكة

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع خبر الاعتداءات المتكررة التي أغضبت سائقي "طاكسيات" خريبكة، ومطالبة مكتب نقابي محلي لسيارات الأجرة بتكثيف الدوريات والمقاربة الأمنية، قالت ولاية أمن بني ملال، في بيان لها، إنها تفاعلت بجدية كبيرة مع ما ورد في المقال، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية والسجلات والمعطيات المتوفرة لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة التابعة لها.

وأشارت ولاية أمن بني ملال إلى أنه في إطار توضيح نتائج البحث المذكور، دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني بمدينة خريبكة ثلاث قضايا تتعلق بإلحاق خسائر مادية بسيارات للأجرة أيام 6 و9 و12 غشت الجاري، وليس خمس قضايا، وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضايا، فيما تواصلت الأبحاث والتحريات بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع اثنين من المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث التمهيدي.

وفي هذا السياق، أكدت ولاية أمن بني ملال أنها تواكب عن قرب تنزيل مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة لمخططات العمل الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة، من خلال ضمان التواجد المكثف للدوريات الشرطية بمختلف أنواعها بالشارع العام، فضلا عن تكثيف العمليات الأمنية بمختلف المحاور والمحطات الطرقية وكذا بالأحياء السكنية، كما أنها تبقى رهن إشارة سائقي سيارات الأجرة لدراسة الآليات الكفيلة بتدعيم إحساسهم بالأمن.