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انقلاب "بيكوب" يخلف مقتل شخص قرب ميسور
أدى انقلاب سيارة من طراز "بيك آب"، صباح الثلاثاء على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي ميسور وتالسينت، وبالضبط على مشارف جماعة ويزغت بإقليم بولمان، إلى وفاة مساعد السائق في الحين.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السائق فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت مرات عدة، لقي على إثرها مساعده مصرعه في الحين نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها، فيما أصيب هو وشخص آخر بجروح خطرة استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وانتقل رجال الدرك الملكي وممثل السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرت معاينة جثة الضحية ونقلها إلى قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي لبولمان بمدينة ميسور، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.
وموازاة مع ذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الموضوع لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث، التي رجحت مصادر هسبريس أن تعود إلى السرعة المفرطة، في انتظار نتائج المعاينة الطبية أو التشريح الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لفائدة البحث القضائي.