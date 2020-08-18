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الرئيسية | حوادث | سقوط من علوّ منزل يصرع صباغيْن في أزغنغان

سقوط من علوّ منزل يصرع صباغيْن في أزغنغان

سقوط من علوّ منزل يصرع صباغيْن في أزغنغان
هسبريس من النّاظور
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:28

لقي عاملان، يوم الثّلاثاء، مصرعهما بعد سقوطهما من سلّم بناء بأحد المنازل بحي "إساكاجن" بمدينة أزغنغان إقليم النّاظور.

وحسب مصدر هسبريس، فالهالكان كانا بصدد القيام بعملهما وهو صباغة واجهة المنزل، قبل أن ينقطع حبل السّلم فيسقطا أرضا.

ونقلت سيّارة الإسعاف الضحيتين إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحسني بالناظور، في خطوة لإنقاذ روحيهما؛ غير أنّهما فارقا الحياة متأثّريْنِ بجروحهما.

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