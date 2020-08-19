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الرئيسية | حوادث | العثورُ على رضيعة متخلّى عنها بمستشفى النّاظور

العثورُ على رضيعة متخلّى عنها بمستشفى النّاظور

العثورُ على رضيعة متخلّى عنها بمستشفى النّاظور
هسبريس من الناظور
الأربعاء 19 غشت 2020 - 00:11

عثر مواطنون، مساء الثّلاثاء، على رضيعة حديثة الولادة متخلّى عنها أمام بوابّة أحد أقسام المستشفى الإقليمي الحسني بالنّاظور.

وفور إخبارها، حلّت بالمكان العناصر الأمنية والسلطات المحلية للوقوف على حيثيات الواقعة التي تأتي في ظلّ حالة الاستنفار اليومي التي يعيشها المستشفى تزامنا مع تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها.

وتمّت الاستعانة بتوثيق الكاميرات المثبّتة في أجنحة المستشفى المذكور لتحديد هوية الواقفين وراء التخلّص من الرضيعة، في انتظار ما سيسفر عنه التّحقيق.

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