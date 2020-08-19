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كُتّاب وآراء
دركيو السراغنة يفكون لغز سرقة 60 لوحة شمسية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قلعة السراغنة من استرجاع 60 لوحة شمسية إلى ملّاكها، كان قد جرى سرقة 40 منها من دوار زاوية سيدي علي بن النويتي بجماعة أولاد الشرقي، والـ20 الأخرى من دوار "الشيخ امبارك" بجماعة مايات بقيادة أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
ووفق ما أوردته مصادر مطلعة لهسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قلعة السراغنة تمكنت بعد تحريات دقيقة، بتنسيق مع السلطات المحلية والقيادة الإقليمية للدرك، من فك لغز سرقة 60 لوحة للطاقة الشمسية، ومعدات أخرى لضخ مياه الآبار.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى توقيف شخصين، الإثنين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، بتهمة السرقة والحيازة، كما تمّت متابعة شخص ثالث في حالة سراح بشبهة إخفاء مواد مسروقة، بينما ما يزال البحث جاريا عن شخص رابع يُرجح أنه غادر المنطقة.
وقد تمّ وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث، في انتظار عرضهما على أنظار العدالة.
يشار إلى أنه باسترجاع هاته اللوحات الشمسية بالجماعتين المذكورتين، تكون السلطات المحلية بقيادة آهل الغابة وعناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة قد أوقفت سيلا من الاحتجاجات والاستنكار الذي رافق عمليات السرقة التي كانت قد اهتزت لها المنطقة، ووُضعت بشأنها شكايات عدة لدى مصالح الدرك بالمنطقة.