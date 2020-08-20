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ترويج المخدرات يجرّ شخصا إلى القضاء بمراكش

ترويج المخدرات يجرّ شخصا إلى القضاء بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 20 غشت 2020 - 06:49

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شخصا متورطا في قضية تتعلق بمسك وترويج مخدري الشيرا والمعجون الممزوج بزيت الكيف.

وتمكنت الفرقة الجنائية الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إنجاز هذه العملية على إثر بحث قضائي فتحته في شأن بلاغ حول النشاط الإجرامي للموقوف.

وفي سياق تحرياتها، فرضت الفرقة الأمنية مراقبة سرية على الشخص المعني إلى حين ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر المعجون الممزوج بزيت الكيف، معدة للترويج ومجزأة بأكياس بلاستيكية صغيرة الحجم.

وكشف التفتيش المنجز بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بمنزل المشتبه فيه عن حجز حوالي 10 كيلوغرامات من هذا المخدر، و4 صفائح من مخدر الشيرا، وسكين من الحجم الكبير، وهواتف محمولة مشكوك في مصدرها.

وأخضعت مصالح الأمن بمراكش الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول إلى شركاء آخرين محتملين في هذه القضية.

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