24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.00)

  2. الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (1.00)

  3. وزير الصحة البريطاني: عدوى "كورونا" في البيوت (1.00)

  4. اليونسيف: "كورونا" يعطل خدمات منع تعنيف الأطفال (1.00)

  5. المغرب يدعو إلى "انتقال مدني سلمي" واستعادة الاستقرار في مالي (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "كوفيد - 19" يخطف محاميا وملاكما في مراكش

"كوفيد - 19" يخطف محاميا وملاكما في مراكش

"كوفيد - 19" يخطف محاميا وملاكما في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:05

توفي رشيد نزهري، المحامي بهيئة مراكش والمعتقل السياسي السابق، يوم الأربعاء بمستشفى مولاي يوسف بمدينة الدار البيضاء، بعد أن أصيب بمرض "كوفيدـ 19" المستجد.

وتعرّض نزهري للإصابة بهذا الوباء الذي تسلل إلى جسد كل من زوجته وابنته اللتين تماثلتا للشفاء؛ فيما ظل الهالك، الذي كانت حالته الصحية مستقرة، يتلقى العلاج قبل أن تتدهور وضعيته ويدخل في المرحلة الحرجة.

وكان نزهري قيد حياته مناضلا وأحد أعضاء مجموعة 77، المنتمية إلى منظمة 23 مارس، والتي تعرضت للاعتقال خلال سبعينيات القرن الماضي. كما يعد الفقيد من مؤسسي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعضوا سابقا في مكتب منظمة العمل المغاربي.

ونعت أسرة المحاماة ونقيبها والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش والهيئات اليسارية ومنظمة العمل المغاربي وفاة رشيد نزهري، مشيدين بنبل أخلاقه والتزامه العضوي مع نضالات القوى الديمقراطية.

كما اختطف "كوفيدـ 19"، الثلاثاء، محمد حيدا، الذي كان قيد حياته من أبرز مدربي رياضة الملاكمة بمدينة مراكش، على إثر مضاعفات الإصابة بهذا الفيروس.

ولفظ محمد حيدا أنفاسه الأخيرة بالمنزل، حيث كان يخضع للعلاج لأيام عديدة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ما أدى الى تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

وأشرف الهالك محمد حيدا، الذي كان قيد حياته من خيرة الملاكمين والأطر الرياضية بعاصمة النخيل، على تدريب الفرق الرياضية في الملاكمة؛ كجمعية الأطلس الكبير لرياضة الملاكمة، وفريق أشبال مراكش للرياضة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.