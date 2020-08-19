"كوفيد - 19" يخطف محاميا وملاكما في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

توفي رشيد نزهري، المحامي بهيئة مراكش والمعتقل السياسي السابق، يوم الأربعاء بمستشفى مولاي يوسف بمدينة الدار البيضاء، بعد أن أصيب بمرض "كوفيدـ 19" المستجد.

وتعرّض نزهري للإصابة بهذا الوباء الذي تسلل إلى جسد كل من زوجته وابنته اللتين تماثلتا للشفاء؛ فيما ظل الهالك، الذي كانت حالته الصحية مستقرة، يتلقى العلاج قبل أن تتدهور وضعيته ويدخل في المرحلة الحرجة.

وكان نزهري قيد حياته مناضلا وأحد أعضاء مجموعة 77، المنتمية إلى منظمة 23 مارس، والتي تعرضت للاعتقال خلال سبعينيات القرن الماضي. كما يعد الفقيد من مؤسسي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعضوا سابقا في مكتب منظمة العمل المغاربي.

ونعت أسرة المحاماة ونقيبها والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش والهيئات اليسارية ومنظمة العمل المغاربي وفاة رشيد نزهري، مشيدين بنبل أخلاقه والتزامه العضوي مع نضالات القوى الديمقراطية.

كما اختطف "كوفيدـ 19"، الثلاثاء، محمد حيدا، الذي كان قيد حياته من أبرز مدربي رياضة الملاكمة بمدينة مراكش، على إثر مضاعفات الإصابة بهذا الفيروس.

ولفظ محمد حيدا أنفاسه الأخيرة بالمنزل، حيث كان يخضع للعلاج لأيام عديدة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ما أدى الى تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

وأشرف الهالك محمد حيدا، الذي كان قيد حياته من خيرة الملاكمين والأطر الرياضية بعاصمة النخيل، على تدريب الفرق الرياضية في الملاكمة؛ كجمعية الأطلس الكبير لرياضة الملاكمة، وفريق أشبال مراكش للرياضة ذاتها.