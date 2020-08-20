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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز زوارق معدّة لتهريب المخدرات بأركمان

الدرك يحجز زوارق معدّة لتهريب المخدرات بأركمان

الدرك يحجز زوارق معدّة لتهريب المخدرات بأركمان
هسبريس من الناظور
الخميس 20 غشت 2020 - 08:15

تمكنت عناصر الدّرك الملكي بقرية أركمان التابعة ترابيا لإقليم النّاظور، ليلَ الثلاثاء، من حجز ثلاثة زوارق كانت معدّة للتهريب الدّولي للمخدّرات صوب أوروبا.

وجاء حجز الزّوارق الثلاثة بإحدى المناطق الغابوية المحاذية لشاطئ أركمان، كما أسفرت العملية ذاتها عن حجز أربعة محرّكات من النوع الكبير وكمية من البنزين.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في القضية لتحديد هويّات الواقفين وراء العملية، لإيقافهم وتقديمهم إلى العدالة.

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