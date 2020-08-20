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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب غرقا في "ضاية أفرط النجوم" بتاونات

مصرع شاب غرقا في "ضاية أفرط النجوم" بتاونات

مصرع شاب غرقا في "ضاية أفرط النجوم" بتاونات
رشيد الكويرتي
الخميس 20 غشت 2020 - 04:40

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، مصرعه، مساء يوم الأربعاء، جراء غرقه بمياه البحيرة الطبيعية المعروفة بـ"ضاية أفرط النجوم" الكائنة بسفح جبل ودكة بإقليم تاونات.

وأكدت مصادر هسبريس أن الهالك (م. ب)، الذي ينحدر من دوار أولاد بن كدر المجاور لـ"ضاية أفرط النجوم" والتابع لجماعة الرتبة، كان بصدد السباحة في مياه البحيرة رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يلقى حتفه غرقا في غفلة من مرافقيه، بعد أن ابتلعته الأوحال المترسبة في قعرها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن متطوعين انتشلوا جثة الضحية، والتي أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.

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