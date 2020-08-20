تجارة الممنوعات تورط شابين ضواحي تزنيت

مصطفى البكار

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزنيت، الأربعاء، شابيْن في عقدهما الثالث على أنظار وكيل الملك بابتدائية تزنيت، على خلفية تورطهما في قضايا متعلقة بالسكر العلني البين وصنع وتقطير مسكر ماء الحياة والاتجار فيه والاتجار في المخدرات.

وتعود عملية توقيف المشتبه فيهما إلى يوم الاثنين، بعدما تمكنت عناصر دركية من مداهمة منزل بدوار آيت تومنار وحجز كمية مهمة من مشروب "الماحيا" معدة للبيع وأخرى من مخدر الشيرا.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمتابعة الموقوفيْن في حالة اعتقال أمام هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، والتي قررت تأخير الملف إلى جلسة الخميس المقبل قصد منح مهلة للمتهمين من أجل إعداد الدفاع.