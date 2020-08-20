24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  2. تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)

  4. الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (3.00)

  5. "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | تجارة الممنوعات تورط شابين ضواحي تزنيت

تجارة الممنوعات تورط شابين ضواحي تزنيت

تجارة الممنوعات تورط شابين ضواحي تزنيت
مصطفى البكار
الخميس 20 غشت 2020 - 01:57

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزنيت، الأربعاء، شابيْن في عقدهما الثالث على أنظار وكيل الملك بابتدائية تزنيت، على خلفية تورطهما في قضايا متعلقة بالسكر العلني البين وصنع وتقطير مسكر ماء الحياة والاتجار فيه والاتجار في المخدرات.

وتعود عملية توقيف المشتبه فيهما إلى يوم الاثنين، بعدما تمكنت عناصر دركية من مداهمة منزل بدوار آيت تومنار وحجز كمية مهمة من مشروب "الماحيا" معدة للبيع وأخرى من مخدر الشيرا.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمتابعة الموقوفيْن في حالة اعتقال أمام هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، والتي قررت تأخير الملف إلى جلسة الخميس المقبل قصد منح مهلة للمتهمين من أجل إعداد الدفاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.