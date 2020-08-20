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تجارة الممنوعات تورط شابين ضواحي تزنيت
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وتعود عملية توقيف المشتبه فيهما إلى يوم الاثنين، بعدما تمكنت عناصر دركية من مداهمة منزل بدوار آيت تومنار وحجز كمية مهمة من مشروب "الماحيا" معدة للبيع وأخرى من مخدر الشيرا.
وأمرت النيابة العامة المختصة بمتابعة الموقوفيْن في حالة اعتقال أمام هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، والتي قررت تأخير الملف إلى جلسة الخميس المقبل قصد منح مهلة للمتهمين من أجل إعداد الدفاع.