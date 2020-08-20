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الرئيسية | حوادث | "فوضى مشجعين" تدفع الشرطة إلى التدخل في سلا

"فوضى مشجعين" تدفع الشرطة إلى التدخل في سلا

"فوضى مشجعين" تدفع الشرطة إلى التدخل في سلا
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 15:05

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في ساعة متأخرة من الأربعاء، سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيهم، بينهم ستة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة، ينتمون إلى فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم بمدينتي الرباط وسلا، كانوا قد دخلوا في خلاف تطور إلى تبادل العنف والرشق بالحجارة، وهو ما تسبب في إلحاق خسائر مادية بزجاج سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بحي السلام، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعنيين بالأمر وحجز سكين كان بحوزة أحدهم.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة، فيما تم إيداع الموقوف الراشد تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وما زالت الأبحاث والتحريات، يقول بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، متواصلة بغرض توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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