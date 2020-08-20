شرطة مراكش توقف شخصين لسرقة دراجة نارية

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شخصين كانا على متن دراجة نارية في وضعية مشبوهة، تبين بعد البحث أنها مسروقة.

وجاء توقيف المشتبه فيهما من طرف عناصر شرطة النجدة خلال جولاتها الاعتيادية لتأمين القطاع المجالي لمنطقة المحاميد بمقاطعة المنارة مراكش.

وكشف تنقيط الموقوفين عن سوابقهما القضائية في مجال السرقة، وأن أحدهما حديث الخروج من المؤسسة السجنية، كما تبين عدم توفرهما على وثائق الدراجة التي كانت بحوزتهما.

وبعد إخضاع الشخصين المعنيين لبحث أولي من طرف عناصر الأمن، ثبت تورطهما في سرقة الدراجة التي كانا يمتطيانها.

وبعد استكمال البحث، أحيل المشتبه فيهما على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية لإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وامتداداتها، قبل عرضهما على أنظار العدالة.