سقوط طائرة خفيفة يخلف قتيليْن بمدينة القنيطرة

هسبريس من الرباط

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، الخميس، سقوط طائرة خفيفة، متسببة في وفاة الطيار ومرافقه.

وأوضحت مصادر هسبريس أن طائرة خفيفة، على متنها طيار ومرافقه (طيار متدرب)، كانت تحلّق فوق مدينة القنيطرة، قبل أن تسقط على مستوى الكيلومتر 7 بالمنطقة الصناعية للقنيطرة.