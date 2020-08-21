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كُتّاب وآراء
حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني بمدينة برشيد
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، الخميس، بإجراء تشريح طبي لجثة رجل أربعيني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليها معلّقة بمنزله بدوار "بكارة" جماعة قصبة بن مشيش نواحي برشيد.
مصادر هسبريس رجّحت إقدام "ب.م"، المزداد سنة 1979 بالدروة إقليم برشيد، متزوّج وأب لطفل، على الانتحار شنقا، حيث جرى العثور عليه جثة هامدة معلّقة بحبل خلف باب المنزل الذي كان يقطنه بدوار"بكّارة" بجماعة بن مشيش قيادة أولاد زيان إقليم برشيد.
وانتقلت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد، وممثل عن السلطة المحلية بأولاد زيان إلى دوار "بكّارة"، وجرت معاينة الجثة قبل نقلها نحو مستودع الأموات بسطات قصد التشريح لفائدة البحث التمهيدي المفتوح تبعا لتعليمات النيابة العامّة المختصة.