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كُتّاب وآراء
شكايات السب والتشهير تكبّل شرطة الدار البيضاء
لم تراوح شكاية تقدم بها صحافي بهسبريس، في حق شخص قام ببث شريط فيديو على منصة "يوتيوب" سنة 2018، يكيل فيها عبارات القذف وتهم التشهير، (لم تراوح) مكانها بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف السنة على إحالتها من طرف النيابة العامة على رئيس الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدار البيضاء.
وكانت هذه القضية محل ملفين لشكايتين قضائيتين، عرضا أمام أنظار النيابة العامة، قبل أن يتم حفظ الشكاية الأولى التي حركها شخص يقيم بمنطقة الحي الحسني ضد صحافي هسبريس، والتي تم حفظها في شهر مارس من السنة الجارية.
أما الشكاية الثانية التي حركها صحافي هسبريس ضد الشخص نفسه المقيم بمنطقة الحي الحسني، بشأن تضمن شريط الفيديو عبارات القذف وتهم ملفقة، فقد كانت محل تحقيق من طرف أمن الحي الحسني، الذي استمع لجميع الأطراف (المشتكي والمشتكى به)، ليحيلها بدوره على النيابة العامة من جديد نهاية سنة 2018.
وأقدمت النيابة العامة مرة أخرى على إحالة الشكاية نفسها من جديد، بتاريخ 13 دجنبر 2018، على رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن أنفا؛ إلا أنها لم تراوح مكانها منذ ذلك التاريخ إلى الحين، وفق وثائق محكمة عين السبع.
ولم يعرف سبب تأخر رئيس الشرطة القضائية لمنطقة أنفا في البحث في الشكاية رقم 16348/3101/2018، على الرغم من أن المشتكي والمشتكى به معروفان وليسا شخصين مجهولين.
وتتوفر هسبريس على نسخ شكايات للعديد من ضحايا السب والقذف والابتزاز وخيانة الأمانة ستنشر مضامينها تباعا في الأيام المقبلة، بعد أن ظلت حبيسة الرفوف سواء في النيابة العامة أو في المحاكم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
هل تعيش في المريخ أما مادا يا هدا؟
شوف شكايات شيكات بدون رصيد و النصب و الإحتيال بملايين.
ذكاء شرطة القضائية هو أخر السنة يكتبون عبارة تكليف بالبحث 31/12/من كل سنة.