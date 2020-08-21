شرطة البيضاء تحبط تهريب 13 طنا من "الشيرا"

هسبريس من الرباط

في عملية نوعية، أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع وسيارة نفعية.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن عناصر الشرطة تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من حجز 13 طنا من مخدر الشيرا وتوقيف شخص، يبلغ من العمر 39 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم توقيف الناقلتين بشكل متزامن بمنطقة قروية تقع على الطريق الوطنية الرابطة بين منطقتي مديونة وتيط مليل بضواحي مدينة الدار البيضاء، يضيف البلاغ، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن ضبط 11 طن و600 كيلوغرام من المخدرات معبأة على متن الشاحنة، فيما أسفرت نفس العملية عن ضبط طن و400 كيلوغرام من المخدرات على متن السيارة النفعية، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة 13 طنا من مخدر الحشيش.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد جميع الارتباطات والامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.