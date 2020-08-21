وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة السجن المركزي مول البركي بآسفي عن وفاة السجين "م.و"، المعتقل على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وذلك صباح الجمعة.

ووفق بلاغ لإدارة السجن توصلت به هسبريس، فقد عثر موظفو المؤسسة على المعني بالأمر متوفيا فوق فراشه إثر قيامهم بعملية النداء الصباحية المعتادة.

وكان المتوفى محكوما بخمسة عشر عاما سجنا نافذا بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية".

وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وكذا عائلة المعني بالأمر، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.