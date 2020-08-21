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كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية تنقذ 21 مهاجرا غير نظاميا مغربيا
تمكنت البحرية الإسبانية، صباح الجمعة، من إنقاذ 21 مهاجرًا مغربيا انطلقوا في رحلتين متفرقتين على متن قاربين من سواحل الرّيف في اتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية.
وحسب مصادر إعلام إسبانية، فقد مكنت العملية الأولى من إنقاذ قارب على متنه 6 أشخاص، كلهم رجال، بعد رصده من طرف طائرة "sasemar 101"، ليتم نقلهم على متن قارب "Salvamar Gienah" من طرف عناصر الإنقاذ البحري.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية مكنت من إنقاذ قارب ثانٍ على متنه 15 شخصا، ضمنهم امرأة، من قبل بحرية تابعة للحرس المدني، تم نقلهم جميعا إلى "موتريل" في حوالي الساعة الـ11:15 صباحًا.
وفور وصولهم إلى ميناء غرناطة، قدمت عناصر الصليب الأحمر المساعدات الأولية للمهاجرين، وأكدت الفحوصات الأولية أنهم في حالة صحية جيدة، ومن المنتظر أن يخضعوا جميعا لاختبارات الكشف عن فيروس "كورونا".